«Ак Барс» — «Динамо» Москва: стартовые составы

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 16:00 мск.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Мифтахов);

Лямкин — Викстранд, Фрэттин — Ткачёв — Кара

Педан — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, Дыняк — Галимов — Ли;

Глухов, Галимов, Лещенко — Журавлёв — Лукоянов.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко)

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Петерссон — Индрашис — Афиногенов;

Миронов — Огурцов, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Григорьев — Муранов, Моисеев — Ефремов — Круглов.