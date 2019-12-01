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«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Ак Барс» — «Динамо» Москва: стартовые составы

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: стартовые составы
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 16:00 мск.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мифтахов);
Лямкин — Викстранд, Фрэттин — Ткачёв — Кара
Педан — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — Галимов — Ли;
Глухов, Галимов, Лещенко — Журавлёв — Лукоянов.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко)
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Петерссон — Индрашис — Афиногенов;
Миронов — Огурцов, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Григорьев — Муранов, Моисеев — Ефремов — Круглов.

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