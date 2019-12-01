Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Авангарде»

Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Авангарде»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в ближайшее время официально станет игроком «Авангарда».

Напомним, вчера, 30 ноября, на официальном сайте казанского клуба появилась информация о расторжении контракта с хоккеистом по обоюдному согласию сторон.

С декабря 2018 года 28-летний хоккеист не принимал участия в официальных матчах из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Гарипов был третьим вратарём казанской команды — после шведа Адама Рейдеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии.

За девять лет в «Ак Барсе» Гарипов выходил в 252 матчах и выиграл 141 из них, 21 провёл на ноль при коэффициенте надёжности 1,89 и 93,3% отражённых бросков — это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей. В сезоне-2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина и стал лучшим вратарём финальной серии.

Якубов: не можем дать Гарипову игровое время. Его уход — лучшее решение для всех
Гарипов: даст бог, снова поработаю в «Ак Барсе»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019