Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Авангарде»

Как стало известно «Чемпионату», бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в ближайшее время официально станет игроком «Авангарда».



Напомним, вчера, 30 ноября, на официальном сайте казанского клуба появилась информация о расторжении контракта с хоккеистом по обоюдному согласию сторон.



С декабря 2018 года 28-летний хоккеист не принимал участия в официальных матчах из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Гарипов был третьим вратарём казанской команды — после шведа Адама Рейдеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии.



За девять лет в «Ак Барсе» Гарипов выходил в 252 матчах и выиграл 141 из них, 21 провёл на ноль при коэффициенте надёжности 1,89 и 93,3% отражённых бросков — это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей. В сезоне-2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина и стал лучшим вратарём финальной серии.

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