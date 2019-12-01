Боченски — о завершении карьеры: настало время смотреть на хоккей со стороны

Бывший форвард сборной Казахстана и «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о причинах окончательного завершения профессиональных выступлений.



«Я думаю, что пришло время. Невозможно играть вечно. Настало время для семьи. Определённо я скучаю по хоккею. Но настало время смотреть его со стороны.



Конечно, я думал продолжать. Но я приехал на годовщину клуба, и здорово вернуться сюда. Очень приятно, что свитер поднимут. И я рад, что смог приехать. Надеюсь, в будущем я смогу приехать на более длительный срок сюда и увидеть больше друзей. Теперь я бизнесмен — основал строительную компанию и остаюсь занятым», — цитирует Брэндона Vesti.kz.

Боченски защищал цвета «Барыса» с 2010 по 2017 год. Летом 2017 года он уже уходил из хоккея, однако вернулся в «Барыс» спустя год. В прошлом сезоне нападающий сыграл 44 матча в регулярном чемпионата, забросив 15 шайб и сделав 19 результативных передач. В 12 играх плей-офф отметился 13 (4+9) очками.