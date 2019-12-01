«Ак Барс» обыграл «Динамо» Москва и одержал восьмую победу в девяти матчах
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал уверенную победу на московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:2.
Команда Дмитрия Квартальнова одержала восьмую победу в девяти последних матчах и закрепилась на первом месте Восточной конференции КХЛ.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
Уже к середине первого периода «Ак Барс» вёл со счётом 3:0 — отличились Виктор Тихонов и Михаил Глухов (дважды). Усилиями Ильи Круглова и Максима Афиногенова «Динамо» удалось сократить отставание в счёте, однако последнее слово было за хозяевами — в конце второго периода Станислав Галиев установил на табло окончательный счёт — 5:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Тихонов (Викстранд) – 07:54' (5x5) 2:0 Глухов (Галимов, Педан) – 09:06' (5x5) 3:0 Глухов (Викстранд, Лукоянов) – 11:54' (5x5) 3:1 Круглов (Ефремов, Моисеев) – 12:16' (5x5) 4:1 Галимов (Ли) – 15:16' (5x5) 4:2 Афиногенов (Миронов, Индрашис) – 21:18' (5x5) 5:2 Галиев (Хенкель) – 38:03' (5x5)
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