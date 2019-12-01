«Ак Барс» обыграл «Динамо» Москва и одержал восьмую победу в девяти матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал уверенную победу на московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:2.



Команда Дмитрия Квартальнова одержала восьмую победу в девяти последних матчах и закрепилась на первом месте Восточной конференции КХЛ.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Уже к середине первого периода «Ак Барс» вёл со счётом 3:0 — отличились Виктор Тихонов и Михаил Глухов (дважды). Усилиями Ильи Круглова и Максима Афиногенова «Динамо» удалось сократить отставание в счёте, однако последнее слово было за хозяевами — в конце второго периода Станислав Галиев установил на табло окончательный счёт — 5:2.