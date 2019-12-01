«Сибирь» обыграла «Северсталь» выиграв во второй раз после восьми поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» из Череповца на домашней площадке уступила «Сибири». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу подопечных Николая Заварухина.



«Сибирь» одержала уже вторую победу после восьмиматчевой серии поражений — новосибирский клуб не побеждал с 31 октября.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Большую часть голов зрители увидели в первой трети матча — стартовый период завершился со счётом 4:1 в пользу «Сибири». Хозяева пытались уйти от поражения, но на голы Вадима Кудако и Игоря Гераськина ответил Юкка Пельтола. В концовке матча команды обменялись голами, после чего прозвучала финальная сирена.