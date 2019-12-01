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«Сибирь» обыграла «Северсталь» выиграв во второй раз после восьми поражений

«Сибирь» обыграла «Северсталь» выиграв во второй раз после восьми поражений
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» из Череповца на домашней площадке уступила «Сибири». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу подопечных Николая Заварухина.

«Сибирь» одержала уже вторую победу после восьмиматчевой серии поражений — новосибирский клуб не побеждал с 31 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.

Большую часть голов зрители увидели в первой трети матча — стартовый период завершился со счётом 4:1 в пользу «Сибири». Хозяева пытались уйти от поражения, но на голы Вадима Кудако и Игоря Гераськина ответил Юкка Пельтола. В концовке матча команды обменялись голами, после чего прозвучала финальная сирена.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 6
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Морозов (Руохомаа, Пуустинен) – 03:51' (5x5)   1:1 Морозов (Капустин, Кудако) – 05:55' (5x4)   1:2 Миловзоров (Шаров) – 09:22' (5x4)   1:3 Руохомаа (Пельтола) – 10:26' (5x4)   1:4 Ермаков (Руохомаа, Демидов) – 18:41' (5x5)   2:4 Кудако (Марковин, Петунин) – 26:55' (5x4)   3:4 Гераськин (Капустин, Кудако) – 41:06' (5x5)   3:5 Пельтола (Демидов, Миловзоров) – 53:21' (5x5)   4:5 Кудако (Капустин, Морозов) – 56:43' (6x4)   4:6 Чесалин (Демидов) – 59:25' (en)
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