«Сибирь» обыграла «Северсталь» выиграв во второй раз после восьми поражений
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» из Череповца на домашней площадке уступила «Сибири». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу подопечных Николая Заварухина.
«Сибирь» одержала уже вторую победу после восьмиматчевой серии поражений — новосибирский клуб не побеждал с 31 октября.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
Большую часть голов зрители увидели в первой трети матча — стартовый период завершился со счётом 4:1 в пользу «Сибири». Хозяева пытались уйти от поражения, но на голы Вадима Кудако и Игоря Гераськина ответил Юкка Пельтола. В концовке матча команды обменялись голами, после чего прозвучала финальная сирена.
КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 6
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Морозов (Руохомаа, Пуустинен) – 03:51' (5x5) 1:1 Морозов (Капустин, Кудако) – 05:55' (5x4) 1:2 Миловзоров (Шаров) – 09:22' (5x4) 1:3 Руохомаа (Пельтола) – 10:26' (5x4) 1:4 Ермаков (Руохомаа, Демидов) – 18:41' (5x5) 2:4 Кудако (Марковин, Петунин) – 26:55' (5x4) 3:4 Гераськин (Капустин, Кудако) – 41:06' (5x5) 3:5 Пельтола (Демидов, Миловзоров) – 53:21' (5x5) 4:5 Кудако (Капустин, Морозов) – 56:43' (6x4) 4:6 Чесалин (Демидов) – 59:25' (en)
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