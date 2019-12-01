Третьяк: надеюсь, уже скоро в Екатеринбурге пройдёт международный турнир

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду, что Екатеринбург в ближайшее время сможет принять международные соревнования. Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель допустил возможность проведения в городе чемпионата мира.



«Мы приветствуем тот факт, что в российских регионах появляются новые арены, отвечающие мировым стандартам.



Отмечу, что на конгрессе международной федерации в Братиславе именно Санкт-Петербург был выбран в качестве места проведения мирового первенства 2023 года. Подготовка, в том числе строительство новой арены на 20 тысяч зрителей, уже идёт полным ходом.



Что касается Екатеринбурга, то, надеюсь, заявка для проведения очередных международных хоккейных турниров не заставит себя долго ждать и в уральской столице будет проведён международный турнир под эгидой IIHF.



Подчеркну, что Россия готова проводить соревнования самого высокого ранга – многие регионы располагают всей необходимой для этого инфраструктурой», – цитирует Третьяка ТАСС.