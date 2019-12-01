Квартальнов сообщил о серьёзной травме Воронкова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своих подопечных в матче Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (5:2). Также специалист заявил, что повреждение форварда Дмитрия Воронкова носит серьёзный характер.



«Мы ждали такую хорошую команду. Здорово провели первый период, не без доли везения, конечно, но и наши нападающие «проснулись» — в последних трёх играх было мало голов. Сегодня получилось хорошее начало, а потом довели матч до победы.



Почему не было Азеведо? Сегодня не играла вся наша ведущая тройка. Но это не момент ротации, есть другие причины.



У нас Дмитрий Воронков травму получил, надеемся, в поездке его увидим. Вот этот момент сказался — иногда Журавлеву нужно было и потренироваться, но мы аккуратно с ним относились, не очень большое игровое время ему давали. Хотя сегодня он много сыграл. Просто Димка Воронков выбыл надолго, а так — Журавлев растёт, хотя и не хочется больших слов говорить», — цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» обыграл «Динамо» Москва и одержал восьмую победу в девяти матчах