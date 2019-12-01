Лукоянов — о матче с «Динамо»: бросали – залетало. Где-то не проснулся вратарь

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:2) в матче Континентальной хоккейной лиги.
«Если в предыдущей игре шайба каталась по ленточке и не заходила в ворота соперника, то сегодня делали то же самое, и где-то вратарь не проснулся, где-то ещё что-то. Бросали – залетало.
Не было трёх лучших снайперов «Ак Барса» – Петрова, Кормье и Азеведо, а команда забила пять голов. Их нет, появились другие. У нас командная игра. Значит, можем и без них забивать, это нормальное явление.
Две игры была засуха. Вот, пожалуйста, за те две игры сегодня забили пять. Бывает такое. Каждый день не может залетать по пять-семь шайб. Воды не было – засуха была. Сейчас воду привезли, «Волжаночку», забили пять», — цитирует Лукоянова официальный сайт КХЛ.
- 1 декабря 2019
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