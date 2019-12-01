Разин: спасибо болельщикам за то, что при счёте 1:4 не ушли

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение своих подопечных в матче КХЛ с «Сибирью» (4:6).



«Спасибо болельщикам за то, что при счёте 1:4 не ушли, оставались до конца. Сегодня хорошо сыграли в атаке, и забили прилично, и моментов создали прилично, но отвратительно сыграли в обороне в начале матча.



Почему плохо начали? Иностранцы у «Сибири» очень приличные, я в начале игры пробовал разные звенья под них, но они просто издевались над нами. Большинство заработало? Я бы так не сказал. Мы работаем, ищем сочетания. Появились люди, которые могут сыграть на пятаке.



Как сложится дальше, не знаю. Информация по травмированным? Кинрейд еле ходит. Думаю, минимум месяц нужен. По Якимову доктор ничего не говорил, Алексееву просто зубы выбило – думаю, в следующей игре выйдет, я его знаю», — цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ.

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