Рейдеборн: Гарипову было сложно выдержать конкуренцию в «Ак Барсе»

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал уход из клуба Эмиля Гарипова. Сегодня стало известно, что 28-летний голкипер продолжит карьеру в «Авангарде».



«У Эмиля был непростой год, травма в самом начале… Потом и я, и Тимур (Билялов. — Прим. «Чемпионата») играли хорошо. Ему было сложно выдерживать эту конкуренцию, получить шанс играть.



Но он хороший вратарь и человек. Я желаю ему удачи и надеюсь, что у него все получится в новом клубе», — цитирует Рейдеборна Бизнес Online.

Напомним, с декабря 2018 года Гарипов не принимал участия в официальных матчах из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Эмиль был третьим вратарём казанской команды — после Рейдеборна и Билялова. В «Ак Барсе» 28-летний хоккеист провёл девять лет.