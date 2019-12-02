Рейдеборн: Гарипову было сложно выдержать конкуренцию в «Ак Барсе»
Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал уход из клуба Эмиля Гарипова. Сегодня стало известно, что 28-летний голкипер продолжит карьеру в «Авангарде».
«У Эмиля был непростой год, травма в самом начале… Потом и я, и Тимур (Билялов. — Прим. «Чемпионата») играли хорошо. Ему было сложно выдерживать эту конкуренцию, получить шанс играть.
Но он хороший вратарь и человек. Я желаю ему удачи и надеюсь, что у него все получится в новом клубе», — цитирует Рейдеборна Бизнес Online.
Напомним, с декабря 2018 года Гарипов не принимал участия в официальных матчах из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Эмиль был третьим вратарём казанской команды — после Рейдеборна и Билялова. В «Ак Барсе» 28-летний хоккеист провёл девять лет.
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