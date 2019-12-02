Капитан «Миннесоты» Койву сыграл 1000-ый матч в НХЛ и набрал в нём 700-е очко

«Миннесота Уайлд» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победу хозяевам в серии послематчевых штрафных бросков принёс Микко Койву. Для капитана «Миннесоты» этот матч стал 1000-м в североамериканской лиге. Юбилей 36-летний форвард также отметил результативной передачей, набрав 700-е очко в НХЛ.
Видео гола Фиалы с передачи Койву можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Койву был выбран «Миннесотой» под шестым номером на драфте 2001 года. Начиная с сезона-2009/10 финский форвард является капитаном команды. Микко является чемпионом мира 2011 года и двукратным призёром Олимпийских игр в составе национальной команды.
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