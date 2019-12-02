Пастрняк увеличил отрыв от Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Одну из шайб забросил форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Игрок продолжает возглавлять гонку бомбардиров в НХЛ, забросив 25 шайб. На это ему понадобилось 27 игр. Чешский форвард увеличил отрыв от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который занимает второе место в зачёте бомбардиров НХЛ, до пяти шайб. На счету Овечкина 20 голов в 28 играх сезона НХЛ. Третье место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который забил 19 голов в 28 играх.

В следующем матче НХЛ «Бостон Брюинз» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».