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Пастрняк увеличил отрыв от Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Пастрняк увеличил отрыв от Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Одну из шайб забросил форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Игрок продолжает возглавлять гонку бомбардиров в НХЛ, забросив 25 шайб. На это ему понадобилось 27 игр. Чешский форвард увеличил отрыв от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который занимает второе место в зачёте бомбардиров НХЛ, до пяти шайб. На счету Овечкина 20 голов в 28 играх сезона НХЛ. Третье место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который забил 19 голов в 28 играх.

В следующем матче НХЛ «Бостон Брюинз» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

Очередной хет-трик Овечкина в НХЛ! Он снова готов забить 50 голов за сезон
Две шайбы из трёх были забиты в пустые ворота. Знаменитый Яри Курри остался позади, а до лидерства в споре снайперов осталось 4 шайбы.
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