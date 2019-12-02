Панарин признан лучшим российским хоккеистом ноября в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан лучшим российским игроком ноября в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

По итогам голосования больше всего голосов досталось Панарину (46,45%). Второе место занял форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (22,95%). Замкнул тройку лучших российских хоккеистов ноября в НХЛ нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (15,1%).

В ноябре Артемий Панарин набрал 23 очка (7+16) и 15 играх. Форвард стал самым результативным российским игроком месяца и занял четвертое место во всей лиге.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый клубный рекорд. Россиянин стал первым игроком в истории франшизы, который набрал 23 и более очков в ноябре.