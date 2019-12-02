Беднар: Задоров проделал отличную работу против Макдэвида и Кейна

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру российского защитника Никиты Задорова в последних матчах с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) и «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) против лидеров соперников Коннора Макдэвида и Патрика Кейна.
«Это было не идеально, но против двух таких звезд идеально и не могло получиться Но по мне он проделал отличную работу», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Никита Задоров провёл 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
На данный момент «Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западной Конференции, уступая «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз».
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
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