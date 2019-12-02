Сможет ли СКА впервые в сезоне победить в «армейском» дерби?

Сегодня, 2 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:



— «Адмирал» — «Спартак»;

— «Амур» — «Авангард»;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Витязь»;

— «Салават Юлаев» — «Йокерит»;

— ЦСКА — СКА.

Пройти опрос можно на Playbuzz.