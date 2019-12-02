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Сможет ли СКА впервые в сезоне победить в «армейском» дерби?

Сможет ли СКА впервые в сезоне победить в «армейском» дерби?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 2 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:

— «Адмирал» — «Спартак»;
— «Амур» — «Авангард»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Витязь»;
— «Салават Юлаев» — «Йокерит»;
— ЦСКА — СКА.

Пройти опрос можно на Playbuzz.

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