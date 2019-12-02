Сможет ли СКА впервые в сезоне победить в «армейском» дерби?
Сегодня, 2 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:
— «Адмирал» — «Спартак»;
— «Амур» — «Авангард»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Витязь»;
— «Салават Юлаев» — «Йокерит»;
— ЦСКА — СКА.
Пройти опрос можно на Playbuzz.
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