Дубль Драйзайтля и 2 передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дублем отличился Леон Драйзайтль, ещё один гол забил Джош Арчибальд. Двумя результативными передачами отметился Коннор Макдэвид.

За «Ванкувер» забили Брок Бёзер и Джош Ливо.

Таким образом, «Ванкувер» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Эдмонтон» одержал первую победу после двух поражений кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Оттавой Сенаторз». «Эдмонтон Ойлерз» в свою очередь также встретится с «Оттавой», но на день позже.