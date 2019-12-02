Дубль Драйзайтля и 2 передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дублем отличился Леон Драйзайтль, ещё один гол забил Джош Арчибальд. Двумя результативными передачами отметился Коннор Макдэвид.
За «Ванкувер» забили Брок Бёзер и Джош Ливо.
Таким образом, «Ванкувер» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Эдмонтон» одержал первую победу после двух поражений кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Оттавой Сенаторз». «Эдмонтон Ойлерз» в свою очередь также встретится с «Оттавой», но на день позже.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арчибальд (Нурс, Макдэвид) – 09:09' (5x5) 1:1 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 15:34' (5x5) 2:1 Ливо (Бенн, Хорват) – 32:06' (5x5) 2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Чиассон) – 33:51' (5x5) 2:3 Драйзайтль (Нил, Чиассон) – 40:46' (5x4)
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