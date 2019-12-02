Результаты матчей НХЛ 1 декабря 2019 года

1 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча.



Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20



«Миннесота Уайлд» обыграл «Даллас Старз» — 3:2 Б. Российские хоккеисты «звёзд» Александр Радулов и Денис Гурьянов очками в матче разжиться не сумели.

«Бостон Брюинз» победил «Монреаль Канадиенс» — 3:1.

«Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».