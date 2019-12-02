Результаты матчей НХЛ 1 декабря 2019 года
1 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Миннесота Уайлд» обыграл «Даллас Старз» — 3:2 Б. Российские хоккеисты «звёзд» Александр Радулов и Денис Гурьянов очками в матче разжиться не сумели.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фиала (Койву, Паризе) – 32:43' (5x4) 1:1 Клингберг (Линделль, Бенн) – 35:28' (5x4) 1:2 Комо – 54:09' (5x5) 2:2 Паризе (Фиала, Сперджен) – 57:30' (5x4) 3:2 Койву – 65:00' (ПБ)
«Бостон Брюинз» победил «Монреаль Канадиенс» — 3:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа – 01:58' (5x5) 1:1 Пастрняк (Бьорк, Карло) – 46:16' (5x5) 2:1 Бэкес (Крейчи, Грызлик) – 50:29' (5x4) 3:1 Дебраск (Койл) – 53:27' (5x5)
«Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арчибальд (Нурс, Макдэвид) – 09:09' (5x5) 1:1 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 15:34' (5x5) 2:1 Ливо (Бенн, Хорват) – 32:06' (5x5) 2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Чиассон) – 33:51' (5x5) 2:3 Драйзайтль (Нил, Чиассон) – 40:46' (5x4)
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».
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