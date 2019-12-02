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Стали известны лучшие игроки дня в НХЛ

Стали известны лучшие игроки дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, где было сыграно три матча. Российские хоккеисты не попали в тройку лучших.

Лучшим хоккеистом дня стал немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзатль, отметившийся двумя заброшенными шайбами во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (3:2 ОТ).

Второй звездой признан американский форвард «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе, записав в актив гол и результативную передачу в матче с «Даллас Старз» (3:2 Б).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня финский голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, отразивший 28 из 29 бросков во встрече с «Монреаль Канадиенс» (3:1).

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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