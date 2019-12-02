Бабенко: новость об увольнении из молодёжки была достаточно неожиданной

Тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко прокомментировал уход из молодёжной сборной России.
Ранее стало известно, что Бабенко и Владимир Куликов покинули тренерский штаб Валерия Брагина, а их заменили Игорь Ларионов и Николай Хабибулин.
«Как и было написано, в ФХР решили усилить тренерский штаб сборной. Наверняка сказалось и то, что я работаю в клубе. Хотелось бы поблагодарить руководство федерации за доверие и неоценимый опыт. А ребятам хочется пожелать удачи на молодёжном чемпионате мира. Конечно, буду за ними следить.
Новость стала достаточно неожиданной. С Валерием Брагиным и тренерским штабом до последнего обсуждали все нюансы. Всегда обидно в таких ситуациях. Но это жизнь. Всё, что ни делается, к лучшему», — приводит слова Бабенко «Спорт Бизнес Online».
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