Бабенко: новость об увольнении из молодёжки была достаточно неожиданной

Тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко прокомментировал уход из молодёжной сборной России.



Ранее стало известно, что Бабенко и Владимир Куликов покинули тренерский штаб Валерия Брагина, а их заменили Игорь Ларионов и Николай Хабибулин.



«Как и было написано, в ФХР решили усилить тренерский штаб сборной. Наверняка сказалось и то, что я работаю в клубе. Хотелось бы поблагодарить руководство федерации за доверие и неоценимый опыт. А ребятам хочется пожелать удачи на молодёжном чемпионате мира. Конечно, буду за ними следить.



Новость стала достаточно неожиданной. С Валерием Брагиным и тренерским штабом до последнего обсуждали все нюансы. Всегда обидно в таких ситуациях. Но это жизнь. Всё, что ни делается, к лучшему», — приводит слова Бабенко «Спорт Бизнес Online».

Ларионов и Хабибулин стали тренерами. Что это даст сборной на МЧМ? Тренерский штаб молодёжной сборной России неожиданно изменился. У Валерия Брагина теперь новые помощники.