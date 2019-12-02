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Пастрняк повторил результат Ягра, забросив 25 шайб в 27 матчах

Пастрняк повторил результат Ягра, забросив 25 шайб в 27 матчах
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Одну из шайб забросил форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Игрок продолжает возглавлять гонку бомбардиров в НХЛ, забросив 25 шайб. На это ему понадобилось 27 встреч.

Чешский форвард стал восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось забить 25 голов, проведя не больше 27 матчей. В сезоне-1995/96 Яромир Ягр забросил 25 шайб в 27 матчах, а год спустя легендарный чех отличился 25 раз в 26 встречах. С тех пор ни одному хоккеисту не удалось отметиться подобным достижением.

Второе место в списке снайперов нынешнего сезона занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 20 результативных бросков.

Пастрняк может сделать то, что не удавалось даже Овечкину. 50 голов за 50 игр
Это достижение покорялось лишь пяти игрокам в истории НХЛ. За последние 28 лет – никому.
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