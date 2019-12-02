Пастрняк повторил результат Ягра, забросив 25 шайб в 27 матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Одну из шайб забросил форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Игрок продолжает возглавлять гонку бомбардиров в НХЛ, забросив 25 шайб. На это ему понадобилось 27 встреч.
Чешский форвард стал восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось забить 25 голов, проведя не больше 27 матчей. В сезоне-1995/96 Яромир Ягр забросил 25 шайб в 27 матчах, а год спустя легендарный чех отличился 25 раз в 26 встречах. С тех пор ни одному хоккеисту не удалось отметиться подобным достижением.
Второе место в списке снайперов нынешнего сезона занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 20 результативных бросков.
- 2 декабря 2019
-
11:21
-
10:58
-
10:28
-
10:15
-
09:57
-
09:34
-
09:10
-
08:59
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:08
-
07:48
-
06:23
-
05:57
-
03:14
-
01:53
-
00:30
- 1 декабря 2019
-
23:31
-
23:08
-
22:51
-
22:17
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
20:45
-
20:22
-
20:17
-
20:04
-
19:54
-
19:28
-
19:14