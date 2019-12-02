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«Амур» — «Авангард»: Емелин сыграет за «ястребов» впервые за три месяца

«Амур» — «Авангард»: Емелин сыграет за «ястребов» впервые за три месяца
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы хабаровского «Амура» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 декабря, начало матча — в 12:00 мск.

В строй «Авангарда» вернулся защитник Алексей Емелин, пропустивший три месяца

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Йордан — Витасек, Голубев — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Игнатович — Васильев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Турбин — Камалов, Файзуллин — Рассказов — Руденков;
Александров, Железков — Кацуба — Величкин.

«Авангард»:

Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Емелин — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Манухов — Франсон, Бек — Терещенко — Клинкхаммер;
Макаров, Кошелев — Семёнов — Яремчук.

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