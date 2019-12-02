«Амур» — «Авангард»: Емелин сыграет за «ястребов» впервые за три месяца

Стали известны составы хабаровского «Амура» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 декабря, начало матча — в 12:00 мск.



В строй «Авангарда» вернулся защитник Алексей Емелин, пропустивший три месяца



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Витасек, Голубев — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Игнатович — Васильев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Турбин — Камалов, Файзуллин — Рассказов — Руденков;

Александров, Железков — Кацуба — Величкин.



«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Емелин — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Манухов — Франсон, Бек — Терещенко — Клинкхаммер;

Макаров, Кошелев — Семёнов — Яремчук.