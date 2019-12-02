«Калгари» вернул Елесина в АХЛ, не дав сыграть ни одного матча

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» вернул в фарм-клуб в АХЛ российского защитника Александра Елесина, информирует официальный сайт команды. Игрок не получил шанса дебютировать в НХЛ. В 15 матчах за фарм-клуб Елесин набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "-2".



Напомним, Елесин летом переехал за океан из ярославского «Локомотива». В сезоне-2018/19 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 матчей.



Елесин выступал за «железнодорожников» с 2017 года. До этого он провёл один сезон в составе хабаровского «Амура».