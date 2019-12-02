Д. Марков: не думаю, что Бэбкок поможет сборной России. Это другая страна

Известный в прошлом защитник Даниил Марков поделился мнением о возможном приглашении именитого тренера Майка Бэбкока к работе с Федерацией хоккея России.



«Про Бэбкока пошли разговоры о том, что он может получить должность в сборной России. Мне кажется, это не больше чем пиар-ход. У кого-то, возможно, есть такие мысли, но я не думаю, что Бэбкок поможет сборной России. Думаю, на него и в Северной Америке есть спрос, без работы он тут не останется. Не так просто работать в НХЛ, а потом взять и вдруг поехать в Россию. Это другая страна. Так что тут не всё так просто.



Я думаю, что у нас есть свои специалисты, которые могут ввести новшества в современный хоккей. Есть люди, которые играли и в НХЛ, и в России, и в СССР. Нам нужно думать о российском хоккее, а не о приглашении громких имён. Надо выстраивать последовательность развития детского, юношеского и молодёжного хоккея. Накануне читал интервью Яри Курри и понял, что раньше финны не могли обыграть нас ни на Евротуре, ни на чемпионате мира, ни на молодёжном первенстве, нигде. А сейчас они нас везде обыгрывают. Конечно, для финнов это хорошо, а для меня, как для российского хоккеиста, это плохо. Читаю и понимаю: «Дожили!» — цитирует Маркова Sport 24.

Бэбкок – будущий тренер сборной России? Было бы круто, но это нереально ФХР хочет привлечь самого титулованного тренера современности к работе на благо российского хоккея.