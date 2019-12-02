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Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ
Хоккей 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов 12-й недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Эдди Паскуале («Барыс»), одержавший победы во всех в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых). Голкипер казахстанского клуба отразил 96,67% бросков, в общей сложности – 90, при коэффициенте надёжности 0,97.

Лучшим защитником признан Атте Охтамаа («Барыс»), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и набравший в них 4 (1+3) очка. Защитник казахстанского клуба набирал очки во всех встречах и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности.

Лучшим нападающим признан Микаэль Руохомаа («Сибирь»), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх гостевых матчей и набравший 6 (3+3) очков.

Лучшим новичком признан нападающий Кирилл Марченко (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 3 (1+2) очка.

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