Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов 12-й недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Эдди Паскуале («Барыс»), одержавший победы во всех в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых). Голкипер казахстанского клуба отразил 96,67% бросков, в общей сложности – 90, при коэффициенте надёжности 0,97.
Лучшим защитником признан Атте Охтамаа («Барыс»), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и набравший в них 4 (1+3) очка. Защитник казахстанского клуба набирал очки во всех встречах и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности.
Лучшим нападающим признан Микаэль Руохомаа («Сибирь»), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх гостевых матчей и набравший 6 (3+3) очков.
Лучшим новичком признан нападающий Кирилл Марченко (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 3 (1+2) очка.
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