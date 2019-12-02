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Московское «Динамо» отправило Моисеева и Ефремова в ВХЛ

Московское «Динамо» отправило Моисеева и Ефремова в ВХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об изменениях в составе команды.

Два игрока основного состава бело-голубых были командированы в клуб Высшей хоккейной лиги — тверское «Динамо». За фарм-клуб будут выступать нападающие Дмитрий Моисеев (7 (1+6) очков в 28 матчах регулярного чемпионата) и Владислав Ефремов (4 (0+4) очка в 29 матчах).

В обратном направлении из Твери в Москву проследовали двое молодых нападающих — Семён Панкратов (8 очков в 29 матчах регулярного чемпионата ВХЛ) и Антон Васильев (2 очка в 9 матчах чемпионата ВХЛ). Оба игрока проходили предсезонную подготовку вместе с основным составом московского «Динамо».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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