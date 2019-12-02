«Трактор» присоединился к благотворительной акции «Снеговики-Добряки»

«Трактор» поддержал благотворительную акцию «Снеговики-Добряки», информирует официальный сайт челябинского клуба.



Дети, борющиеся с тяжёлым недугом, напишут письма Деду Морозу, а «снеговики-добряки» доставят их. Добровольные помощники, в числе которых хоккеисты «Трактора», помогут этим мечтам осуществиться. Всего планируется около 100 новогодних посланий. Помимо «Трактора» участие в благотворительной акции подтвердили уже 50 предприятий Челябинска. Хоккеисты впервые выступят в роли «снеговиков-добряков». Дети, которые проходят лечение в онкологическом отделении, получат индивидуальные новогодние презенты. Всего спортсмены осуществят 30 желаний.



7 декабря возле ледовой арены «Трактор» состоится благотворительный флешмоб «Снеговики-Добряки».

Фото: Официальный сайт «Трактора»