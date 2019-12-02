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Кузнецов: Овечкин — рубаха-парень и никогда не летает в облаках

Кузнецов: Овечкин — рубаха-парень и никогда не летает в облаках
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о характере капитана команды, российского форварда Александра Овечкина.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Повторю снова. Знаете, когда ты каждый день видишься с Овечкиным, то особо не замечаешь, какой с тобой рядом человек. А иногда посмотришь статистику и задумаешься: какая глыба!

Стараешься особо не показывать этих эмоций. Мы каждый день вместе и намного проще к этому относимся. Да и сам Овечкин никогда в облаках не летает. Он простой человек. О таких говорят «рубаха-парень». Поэтому с Сашей очень просто находить общий язык», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

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Сейчас россиянин 10-й в истории лиги, а впереди такие глыбы, как Ришар, Дионн, Эспозито, Бобби и Бретт Халл.
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