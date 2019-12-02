Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала

Сборная Финляндии опубликовала состав на Кубок Первого канала, информирует официальный сайт КХЛ.
Вратари: Эту Лаурикайнен (ЮП, Финляндия), Юхо Олкинуора («Адмирал»).
Защитники: Вилле Покка («Авангард»), Тармо Реунанен («Лукко», Финляндия), Никлас Фриман, Элмери Эронен (оба – ХПК, Финляндия), Валттери Кемиляйнен («Таппара», Финляндия), Микко Ниемеля («Кярпят», Финляндия), Петтери Линдбом («Лозанна», Швейцария»), Илари Меларт, Миика Койвисто (оба – «Вякшё», Швеция), Микаэль Сеппяля (КалПА, Финляндия).
Нападающие: Отто Пааянен, Ере Саллинен, Тему Турунен (все – ХИФК, Финляндия), Эмели Суоми («Ильвес», Финляндия), Миро Аалтонен («Витязь»), Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен (оба – «Йокерит»), Юлиус Няттинен, Миска Сииконен, Петрус Палму (все – ЮП, Финляндия), Ханнес Бьёрнинен («Пеликанс», Финляндия), Ере Карьялайнен («Таппара», Финляндия), Валттери Пуустинен (ХПК – Финляндия), Ессе Пульюряви, Юхо Ламмикко (оба – «Кярпят», Финляндия).
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