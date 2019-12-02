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«Авангард» взял верх над «Амуром»

«Авангард» взял верх над «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» на домашней площадке уступил омскому «Авангарду», встреча завершилась со счётом 1:2. «Авангард» выиграл третий матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Подопечным Боба Хартли удался быстрый гол: уже на второй минуте встречи точным броском отметился форвард Свен Андригетто. В концовке второго периода «Авангард» упрочил преимущество в счёте усилиями нападающего Роба Клинкхаммера. На 48-й минуте «Амуру» удалось сократить отставание, заброшенную шайбу в актив записал форвард Томаш Зогорна. Отыграться подопечные Александра Гулявцева не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Андригетто (Широков) – 01:49' (5x5)   0:2 Клинкхаммер (Широков, Бек) – 38:56' (5x4)   1:2 Зогорна (Зогорна, Голубев) – 47:41' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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