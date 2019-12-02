«Авангард» взял верх над «Амуром»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» на домашней площадке уступил омскому «Авангарду», встреча завершилась со счётом 1:2. «Авангард» выиграл третий матч из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Подопечным Боба Хартли удался быстрый гол: уже на второй минуте встречи точным броском отметился форвард Свен Андригетто. В концовке второго периода «Авангард» упрочил преимущество в счёте усилиями нападающего Роба Клинкхаммера. На 48-й минуте «Амуру» удалось сократить отставание, заброшенную шайбу в актив записал форвард Томаш Зогорна. Отыграться подопечные Александра Гулявцева не сумели.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

