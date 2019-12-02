«Сибирь» отправила Максима Казакова в «Металлург» Нк

Новосибирская «Сибирь» командировала нападающего Максима Казакова в новокузнецкий «Металлург», выступающий в Высшей хоккейной лиге.



Нападающий «Сибири» в рамках договора о спортивном сотрудничестве между новокузнецким и новосибирским хоккейными клубами пополнил состав «Металлурга» накануне домашней серии матчей. В текущем чемпионате КХЛ Казаков сыграл 13 матчей, набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0». Эта командировка — вторая для Максима в сезоне, ранее нападающий за «Металлург» провёл три матча.



Тем временем в расположение «Сибири» вернулся защитник Иван Глазков, сыгравший за новокузнечан 15 матчей, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «+1». В Континентальной лиге Глазков за новосибирцев провёл три поединка, результативными действиями не отметился.