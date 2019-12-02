Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов вышел из кризиса, Юрзинов осваивается в «Тракторе»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (1). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

2 (4). Игорь Никитин (ЦСКА)

3 (2). Олег Знарок («Спартак»)

4 (5). Боб Хартли («Авангард»)

5 (3). Сергей Светлов («Адмирал»)

6 (6). Дэвид Немировски («Торпедо»)

7 (13). Алексей Кудашов (СКА)

8 (7). Илья Воробьёв («Металлург»)

9 (9). Владимир Крикунов («Динамо» М)

10 (17). Андрей Скабелка («Барыс»)

11 (10). Михаил Кравец («Витязь»)

12 (11). Майк Пелино («Локомотив»)

13 (8). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

14 (12). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

15 (16). Николай Заварухин («Сибирь»)

16 (14). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

17 (15). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

18 (18). Александр Гулявцев («Амур»)

19 (19). Александр Андриевский (ХК «Сочи»)

20 (20). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

21 (23). Владимир Юрзинов («Трактор»)

22 (22). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

23 (24). Андрей Разин («Северсталь»)

24 (21). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн).