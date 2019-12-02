Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кто станет лучшим снайпером НХЛ в сезоне-2019/20?

Кто станет лучшим снайпером НХЛ в сезоне-2019/20?
Хоккей / НХЛ 0

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги набрал обороты. «Чемпионат» предлагает читателям угадать, кто станет лучшим снайпером НХЛ в сезоне-2019/20.

Варианты ответов:

Давид Пастрняк («Бостон»);
Александр Овечкин («Вашингтон»);
Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
Брэд Маршан («Бостон»);
Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
Натан Маккиннон («Колорадо»);
Джек Айкел («Баффало»);
Остон Мэттьюс («Торонто»);

Пройти опрос можно на PlayBuzz.

Овечкин, Пастрняк или Макдэвид? Кто возьмёт «Ришар» в этом сезоне НХЛ
Конкуренция за трофей для главного снайпера лиги очень высока.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019