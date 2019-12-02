Кто станет лучшим снайпером НХЛ в сезоне-2019/20?
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги набрал обороты. «Чемпионат» предлагает читателям угадать, кто станет лучшим снайпером НХЛ в сезоне-2019/20.
Варианты ответов:
Давид Пастрняк («Бостон»);
Александр Овечкин («Вашингтон»);
Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
Брэд Маршан («Бостон»);
Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
Натан Маккиннон («Колорадо»);
Джек Айкел («Баффало»);
Остон Мэттьюс («Торонто»);
Пройти опрос можно на PlayBuzz.
Овечкин, Пастрняк или Макдэвид? Кто возьмёт «Ришар» в этом сезоне НХЛ
Конкуренция за трофей для главного снайпера лиги очень высока.
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