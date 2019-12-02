«Салават Юлаев» — «Йокерит»: стали известны составы команд
Сегодня, 2 декабря, в Уфе состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Салават Юлаев» будет принимать «Йокерит». Тренерские штабы обеих команд определились с составами на матч. Встреча начнётся в 17:00 мск.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев)
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Амиров;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Майоров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов — Алалыкин, Гиматов — Картаев — Солодухин.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О’Нилл;
Лёв — Лепистё, Иконен — Контиола — Савинайнен;
Эронен — Кивистё, Хаапала — Норман — Мозес;
Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.
- 2 декабря 2019
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