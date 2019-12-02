«Салават Юлаев» — «Йокерит»: стали известны составы команд

Сегодня, 2 декабря, в Уфе состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Салават Юлаев» будет принимать «Йокерит». Тренерские штабы обеих команд определились с составами на матч. Встреча начнётся в 17:00 мск.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев)

Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Амиров;

Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Майоров;

Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов — Алалыкин, Гиматов — Картаев — Солодухин.



«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О’Нилл;

Лёв — Лепистё, Иконен — Контиола — Савинайнен;

Эронен — Кивистё, Хаапала — Норман — Мозес;

Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.