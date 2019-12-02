Светлов: в большинстве у «Адмирала» было много «академизма»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 2:0.
«Не забили ни одного гола, хотя моменты были. Содержанием игры я сегодня не совсем доволен. «Спартак» хорошо действовал и не дал нам сыграть так, как мы хотели. Но и не всё получалось у нас. В большинстве было много академизма. Готовимся к следующим домашним матчам.
Давайте я расскажу про наш график. Три матча играем на выезде. Летим шесть часов в Новосибирск со сменой часового пояса. Затем шесть часов — в Минск со сменой пояса. Из Минска — два часа в Череповец. Потом 10 часов во Владивосток, и уже через день выходим на матч со «Спартаком». Силёнки кончаются. Все мы люди, где-то эмоций, злости не хватает.
Мы пытаемся искать пути для хорошего восстановления ребят, но не всегда всё получается. Сегодня у нас были неплохие моменты, но вратарь «Спартака» наших ребят переиграл. Свежести нашим хоккеистам в завершении не хватило», — цитирует Светлова пресс-служба «Спартака».
- 2 декабря 2019
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