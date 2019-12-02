Емелин — о матче с «Амуром»: тяжело привыкнуть к разнице во времени

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». «Авангард» победил со счётом 2:1. Емелин вернулся на лёд после травмы.

«Всегда тяжело начинать играть после травмы, набирать игровую форму. Матч был тяжёлый, плюс мы играли в Хабаровске, большая разница во времени, но ребята сыграли хорошо, надёжно и помогали во всём. Тяжело привыкнуть к разнице во времени, биологические часы немного меняются, поэтому, наверное, труднее было себя перебороть.

Как оцениваю выезд? Три игры, потеряли всего одно очко, и, я думаю, пока мы неплохо идём. Осталась последняя игра в Новосибирске, нужно побороться за эти два очка», — цитирует Емелина пресс-служба «Авангарда».