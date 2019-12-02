Хартли: понимали, что в третьем периоде будем играть под давлением с «Амуром»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 2:1.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Хорошая выездная победа для нас. Мы забили гол в самом начале и затем ещё один гол в большинстве. После этого лучшее звено соперника забросило шайбу в третьем периоде, и мы понимали, что всё оставшееся время будем под давлением.
Так оно и происходило, но с другой стороны, мы не позволяли сопернику многого: наши защитники блокировали броски и прессинговали их нападающих, вратарь работал отлично. Собственно, это общая победа для нас», — цитирует Хартли пресс-служба «Авангарда».
«Авангард» взял верх над «Амуром»
- 2 декабря 2019
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