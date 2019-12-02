«Куньлунь» победил по буллитам «Витязь»
В Пекине завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» победил «Витязь» со счётом 2:1 Б.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
В первом периоде отличиться никому не удалось. А в начале второй 20-минутки Эндрю Миллер вывел хозяев вперёд. «Витязь» сумел отыграться менее чем через 10 минут. Результативный бросок нанёс Денис Орлович-Грудков.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
1:0 Миллер (Спроул) – 24:43' (5x5) 1:1 Орлович-Грудков (Чернов, Ержабек) – 33:19' (5x5) 2:1 Локхарт – 65:00' (ПБ)
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты китайского клуба.
«Куньлунь Ред Стар» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Витязь» потерпел третье поражение в пяти матчах.
«Витязь» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
- 2 декабря 2019
-
17:12
-
17:08
-
16:52
-
16:48
-
16:24
-
16:20
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
14:57
-
14:53
-
14:42
-
14:16
-
14:14
-
13:54
-
13:37
-
13:07
-
12:49
-
12:41
-
12:37
-
12:26
-
12:00
-
11:51
-
11:44
-
11:43
-
11:21
-
10:58
-
10:28
-
10:15
-
09:57
-
09:34
-
09:10
-
08:59
Партнерский контент