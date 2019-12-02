«Куньлунь» победил по буллитам «Витязь»

В Пекине завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» победил «Витязь» со счётом 2:1 Б.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

В первом периоде отличиться никому не удалось. А в начале второй 20-минутки Эндрю Миллер вывел хозяев вперёд. «Витязь» сумел отыграться менее чем через 10 минут. Результативный бросок нанёс Денис Орлович-Грудков.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты китайского клуба.

«Куньлунь Ред Стар» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Витязь» потерпел третье поражение в пяти матчах.

«Витязь» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.