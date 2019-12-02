Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» победил по буллитам «Витязь»

«Куньлунь» победил по буллитам «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

В Пекине завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» победил «Витязь» со счётом 2:1 Б.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

В первом периоде отличиться никому не удалось. А в начале второй 20-минутки Эндрю Миллер вывел хозяев вперёд. «Витязь» сумел отыграться менее чем через 10 минут. Результативный бросок нанёс Денис Орлович-Грудков.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
1:0 Миллер (Спроул) – 24:43' (5x5)   1:1 Орлович-Грудков (Чернов, Ержабек) – 33:19' (5x5)   2:1 Локхарт – 65:00' (ПБ)

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты китайского клуба.

«Куньлунь Ред Стар» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Витязь» потерпел третье поражение в пяти матчах.

«Витязь» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019