Плющев: ЦСКА больше зависит от лидеров, в СКА может забить кто угодно

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и СКА.

«Мне, как тренеру, много работавшему с молодёжной сборной, интересно следить за развитием и появлением в составах команд игроков молодёжной сборной России. Могу сказать, что у клубов разный подход к развитию молодых игроков, к доверию молодёжи. По сути, за первую половину сезона у ЦСКА на лёд вышел только один 19-летний игрок – Александр Романов (да и тому через месяц исполнится 20), причём играет он в среднем по 10 минут. Питерцы, наоборот, не боятся доверять молодым. Для примера скажу, что в заявке на игру против «Сочи» у армейцев было сразу четыре тинейджера, причём все они провели полноценную игру, а не смотрели на матч со скамейки запасных или играли по 2-3 минуты.

Если говорить о лидерах команд, то чем дольше продолжается сезон, тем чётче прослеживается зависимость у ЦСКА именно от лидеров команды: травмировался Капризов, перестал забивать Григоренко – и сразу же пошли проблемы. Аналогичные сложности раньше испытывали и петербуржцы, однако сейчас в клубе выстроили систему, когда одна-две фамилии не так сильно влияют на результат. В десятке лучших бомбардиров КХЛ нет ни одного игрока СКА. Это говорит о том, что опасности в нынешней петербургской команде можно ждать от кого угодно: с одинаковым успехом забить могут игроки как первого, так и четвёртого звена», — сказал Плющев в беседе «Чемпионату».