Гулявцев: «Амур» наиграл ровно на одну шайбу, и пересилить себя мы не смогли

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 2:1.
«Мы проводим третий матч с «Авангардом» и уступаем всё с разницей в одну шайбу. Не скажу, что мы сегодня играли плохо, было хорошее движение, но серебряного призёра чемпионата КХЛ надо немножко, не знаю…
Может, у игроков была какая-то неуверенность, которая не позволила больше одной шайбы забить. По сегодняшней игре я скажу, что мы наиграли ровно на одну шайбу и пересилить себя не смогли. У меня к команде нет претензий: они пахали, работали, как и все предыдущие матчи. Но сегодня «Авангард» забил на одну шайбу больше, и поэтому они выиграли», — цитирует Гулявцева пресс-служба «Авангарда».
- 2 декабря 2019
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