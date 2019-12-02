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Гулявцев: «Амур» наиграл ровно на одну шайбу, и пересилить себя мы не смогли

Гулявцев: «Амур» наиграл ровно на одну шайбу, и пересилить себя мы не смогли
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 2:1.

«Мы проводим третий матч с «Авангардом» и уступаем всё с разницей в одну шайбу. Не скажу, что мы сегодня играли плохо, было хорошее движение, но серебряного призёра чемпионата КХЛ надо немножко, не знаю…

Может, у игроков была какая-то неуверенность, которая не позволила больше одной шайбы забить. По сегодняшней игре я скажу, что мы наиграли ровно на одну шайбу и пересилить себя не смогли. У меня к команде нет претензий: они пахали, работали, как и все предыдущие матчи. Но сегодня «Авангард» забил на одну шайбу больше, и поэтому они выиграли», — цитирует Гулявцева пресс-служба «Авангарда».

«Авангард» взял верх над «Амуром»
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