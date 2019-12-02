Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фрейзер: «Витязь» ждал наших ошибок, к счастью, из было немного

Фрейзер: «Витязь» ждал наших ошибок, к счастью, из было немного
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча завершилась победой китайского клуба со счётом 2:1 Б.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Это был серьёзный вызов для нас, «Витязь» — хорошая команда, особенно если в ней есть такие игроки, как Сёмин. «Витязь» проявил терпение, ждал наших ошибок. К счастью, мы их допустили немного. И, конечно, великолепен был наш вратарь Шимон Грубец.

Игра была непростая, от начала и до конца. Миллер с игры забросил и прекрасно исполнил буллит. Отличный буллит исполнил Локхарт, отличные два очка для нашей команды», — цитирует Фрейзера пресс-служба «Куньлунь Ред Стар».

«Куньлунь» победил по буллитам «Витязь»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019