Фрейзер: «Витязь» ждал наших ошибок, к счастью, из было немного
Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча завершилась победой китайского клуба со счётом 2:1 Б.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Это был серьёзный вызов для нас, «Витязь» — хорошая команда, особенно если в ней есть такие игроки, как Сёмин. «Витязь» проявил терпение, ждал наших ошибок. К счастью, мы их допустили немного. И, конечно, великолепен был наш вратарь Шимон Грубец.
Игра была непростая, от начала и до конца. Миллер с игры забросил и прекрасно исполнил буллит. Отличный буллит исполнил Локхарт, отличные два очка для нашей команды», — цитирует Фрейзера пресс-служба «Куньлунь Ред Стар».
«Куньлунь» победил по буллитам «Витязь»
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