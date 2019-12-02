ЦСКА — СКА: стали известны составы команд на «армейское» дерби
Сегодня в Москве состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА будет принимать СКА. Тренерские штабы команд определились с составами на «армейское» дерби. Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Телегин — Мамин — Калинин;
Науменков, Попов — Толчинский — Карнаухов — Соркин.
СКА:
Самонов (Хелльберг);
Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов, Карпов.
- 2 декабря 2019
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