«Локомотив» потерял на длительное время Накладала и Ильенко
Защитник «Локомотива» Якуб Накладал и форвард Артём Ильенко получили травмы, из-за которых пропустят продолжительный отрезок времени, сообщает пресс-служба ярославского клуба.
Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Официально: в игре с минским «Динамо» защитник Якуб Накладал и нападающий Артём Ильенко выбыли из строя из-за травм. Восстановление обоих игроков займёт длительное время, в ближайших матчах они не сыграют. Точные сроки возвращения сейчас уточняются», — говорится в сообщении «Локомотива» в «твиттере».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ярославцы в 34 матчах набрали 37 очков.
Накладал после матча с «Амуром» попал шайбой в лицо зрителю. Якуб извинился
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