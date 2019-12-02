«Локомотив» потерял на длительное время Накладала и Ильенко

Защитник «Локомотива» Якуб Накладал и форвард Артём Ильенко получили травмы, из-за которых пропустят продолжительный отрезок времени, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

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«Официально: в игре с минским «Динамо» защитник Якуб Накладал и нападающий Артём Ильенко выбыли из строя из-за травм. Восстановление обоих игроков займёт длительное время, в ближайших матчах они не сыграют. Точные сроки возвращения сейчас уточняются», — говорится в сообщении «Локомотива» в «твиттере».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ярославцы в 34 матчах набрали 37 очков.