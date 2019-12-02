Клинкхаммер: самочувствие так себе, нет выходных, перелёт на другой конец света

Форвард «Авангарда» Роб Клинкхаммер, ставший автором шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1), поделился впечатлениями от победы.
«У меня в последнее время было огромное количество моментов. Но бывает, что просто не заходит. Здорово, что сегодня шайба всё-таки залетела и мой гол оказался победным. Хорошая командная победа.
«Амур» — сильный клуб. Им приходится нелегко в связи с постоянными длительными переездами. Но они действуют быстро, мощно, неустанно работают и не сдаются. Против таких команд всегда непросто играть. Перевес в итоге зачастую составляет лишь один гол.
Как себя чувствую? Если честно, так себе, ведь выходных нет, игры через день, перелёт на другой конец света. Тяжёлый выезд», — приводит слова Клинкхаммера пресс-служба «Авангарда».
- 2 декабря 2019
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