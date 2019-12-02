ЦСКА — СКА: Толчинский броском в верхний угол вывел хозяев вперёд

В эти минуты в Москве проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает СКА. На 10-й минуте хозяева вышли вперёд после точного броска Сергея Толчинского над плечом голкипера СКА Александра Самонова.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Телегин — Мамин — Калинин;

Науменков, Попов — Толчинский — Карнаухов — Соркин.

СКА:

Самонов (Хелльберг);

Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;

Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов, Карпов.