Цулыгин: обидно, «Салават Юлаев» постоянно проигрывает на последних минутах
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Финский клуб победил со счётом 3:2. Это поражение стало для уфимцев уже четвёртым подряд.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Йокерит» с победой. Очень обидными получаются три последние игры — постоянно проигрываем на последних минутах. Сравниваем счёт, догоняем по ходу, но в концовке постоянно принимаем какие-то неправильные решения, которые приводят к голу. Очень обидно проигрывать такие матчи. Из этого надо делать выводы, не вешать нос и работать, выходить на следующую игру и побеждать», — цитирует Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».
«Йокерит» одержал третью победу в пяти последних матчах.
«Салават Юлаев» уступил «Йокериту» и потерпел четвёртое поражение подряд
- 2 декабря 2019
-
20:45
-
20:38
-
20:13
-
20:00
-
19:39
-
19:19
-
18:53
-
18:39
-
18:17
-
18:17
-
17:57
-
17:37
-
17:12
-
17:08
-
16:52
-
16:48
-
16:24
-
16:20
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
14:57
-
14:53
-
14:42
-
14:16
-
14:14
-
13:54
-
13:37
-
13:07
-
12:49
-
12:41
-
12:37
-
12:26
Партнерский контент