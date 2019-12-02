Цулыгин: обидно, «Салават Юлаев» постоянно проигрывает на последних минутах

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Финский клуб победил со счётом 3:2. Это поражение стало для уфимцев уже четвёртым подряд.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Йокерит» с победой. Очень обидными получаются три последние игры — постоянно проигрываем на последних минутах. Сравниваем счёт, догоняем по ходу, но в концовке постоянно принимаем какие-то неправильные решения, которые приводят к голу. Очень обидно проигрывать такие матчи. Из этого надо делать выводы, не вешать нос и работать, выходить на следующую игру и побеждать», — цитирует Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Йокерит» одержал третью победу в пяти последних матчах.