Марьямяки похвалил «Йокерит» за последние минуты матча с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Уфе, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

«Салават» отлично начал матч, и в первом периоде они вели игру, но результат был 1:0 в нашу пользу. Второй и третий периоды мы играли лучше, и каждый раз, когда соперник отыгрывался, мы снова выходили вперёд. Я доволен тем, как мы умно и внимательно действовали до последних минут встречи», —цитирует Марьямяки пресс-служба «Салавата Юлаева».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Салават Юлаев» потерпел уже четвёртое поражение подряд в КХЛ. «Йокерит» одержал третью победу в пяти последних матчах.