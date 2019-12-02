Нападающие «Салавата» Хартикайнен и Хохряков выбыли как минимум до нового года

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин, комментируя результат матча КХЛ с «Йокеритом» (2:3), рассказал о травмах форвардов Теэму Хартикайнена и Петра Хохрякова.

«Нет мыслей заменить Метсолу? Неудачная серия. Играет не один вратарь, а все ребята. Когда пропускаем, это стечение ошибок всех, кто находится на льду. По поводу смены, у нас есть план, известно, кто будет играть следующие матчи. Независимо от результата.

Что известно о травмированных? Очень печально. До нового года Хартикайнен не вернётся, Хохряков — тоже», — цитирует Цулыгина «ГорОбзор».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Салават Юлаев» потерпел уже четвёртое поражение подряд в КХЛ. «Йокерит» одержал третью победу в пяти последних матчах.