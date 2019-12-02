Умарк: «Салават Юлаев» играл ужасно с «Йокеритом»

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ С «Йокеритом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
«Сегодня мы играли ужасно. Почему второй матч подряд не забивают нападающие? Такое иногда происходит, но не переживайте, скоро всё у нас наладится.
Амиров? Он действительно очень хороший игрок, и в будущем должен стать суперзвездой.
Причина четырёх подряд поражений? Расписание игр действительно очень сложное, но все команды лиги находятся в равных условиях. Мы прикладываем все силы для победы. Посмотрим, что будет завтра.
Остались ли силы на матч против «Трактора»? Да! Единственное, сейчас нам нужно хорошо покушать и поспать чтобы восстановиться. Надеюсь, мы покажем себя с лучшей стороны», — приводит слова Умарка пресс-служба уфимцев.
- 2 декабря 2019
-
22:06
-
21:48
-
21:48
-
21:23
-
21:11
-
20:45
-
20:38
-
20:13
-
20:00
-
19:39
-
19:19
-
18:53
-
18:39
-
18:17
-
18:17
-
17:57
-
17:37
-
17:12
-
17:08
-
16:52
-
16:48
-
16:24
-
16:20
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
14:57
-
14:53
-
14:42
-
14:16
-
14:14
-
13:54
-
13:37