Умарк: «Салават Юлаев» играл ужасно с «Йокеритом»

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ С «Йокеритом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

«Сегодня мы играли ужасно. Почему второй матч подряд не забивают нападающие? Такое иногда происходит, но не переживайте, скоро всё у нас наладится.

Амиров? Он действительно очень хороший игрок, и в будущем должен стать суперзвездой.

Причина четырёх подряд поражений? Расписание игр действительно очень сложное, но все команды лиги находятся в равных условиях. Мы прикладываем все силы для победы. Посмотрим, что будет завтра.

Остались ли силы на матч против «Трактора»? Да! Единственное, сейчас нам нужно хорошо покушать и поспать чтобы восстановиться. Надеюсь, мы покажем себя с лучшей стороны», — приводит слова Умарка пресс-служба уфимцев.