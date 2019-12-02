13 игроков младше 19 лет вызваны в сборную Канады для подготовки к МЧМ-2020

31 игрок вызван в молодёжную сборную Канады для подготовки к чемпионату мира-2020 в Чехии. В состав попали трое хоккеистов, сыгравших на МЧМ-2019 – Лафренье, Макисаак и Смит. В итоговую заявку попадёт 23 человека. Отметим, что в расширенный список попали двое 17-летних игроков – Перфетти и Байфилд, а также 11 18-летних (Козенс, Холлоуэй, Кребс, Лафренье, Макмайкл, Мерсер, Пеллетье, Байрэм, Харли, Шнайдер, Ньюхук)

Вратари: Нико Доус («Гельф», OHL), Джоэль Хофер («Портленд», WHL), Хантер Джонс («Петерборо», OHL), Оливье Родриге («Монктон», QMJHL).

Защитники: Кален Эддисон («Летбридж», WHL), Кевин Баль («Оттава», OHL), Джейкоб Бернар-Докер (унив. Северной Дакоты, NCAA), Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL), Питер Дилибераторе (унив. Куиннипиак, NCAA), Джейми Драйсдейл («Эри», OHL), Томас Харли («Миссисога», OHL), Джаред Макисаак(«Галифакс», QMJHL), Брейден Шнайдер («Брэндон», WHL), Тай Смит («Спокейн», WHL).

Нападающие: Куинтон Байфилд («Садбери», OHL), Дилан Козенс («Летбридж», WHL), Тай Делландреа («Флинт», OHL), Эйдан Дудас («Оуэн Саунд», OHL), Нолан Фут («Келоуна», WHL), Лиам Фуди («Лондон», WHL), Бенуа-Оливье Гру («Галифакс», QMJHL), Дилан Холлоуэй (унив. Висконсина, NCAA), Пейтон Кребс («Виннипег», WHL), Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL), Рафаэль Лавуа («Галифакс», QMJHL), Коннор Макмайкл («Лондон», OHL), Доусон Мерсер («Драммондвиль», QMJHL), Алекс Ньюхук (колледж Бостона, NCAA), Джейкоб Пеллетье («Монктон», QMJHL), Коул Перфетти («Сагино», OHL), Экил Томас («Ниагара», OHL).