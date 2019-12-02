Барабанов: здорово быть первыми на Западе, чувствовать чемпионский дух

Нападающий СКА Александр Барабанов подвёл итоги встречи с ЦСКА (4:2). Форвард СКА оформил в этом матче хет-трик.

«Думаю, мы победили за счёт характера. Каждый сыграл свою лучшую игру. Ловили на себя шайбы, шли в тело, закрывали вратаря, забивали голы.

Самонов на высоте. Как известно, вратарь — это половина команды. Когда он такие сейвы делает, защита играет спокойнее и увереннее.

Не могу сказать, что Сорокину не повезло в эпизоде с третьей шайбой. Гол есть гол.

Не ожидал передачу Марченко, с неудобной хотел забить. Потому что это первый хет-трик. Думал, опять не зайдёт. Но шайба зашла, здорово.

Не скажу, что мы уже набрали ход. Набираем потихоньку. Всё равно самое главное — это плей-офф. Стараемся улучшать свою игру от матча к матчу.

Конечно, предыдущие поражения в матчах с ЦСКА были мотивом сыграть особенно хорошо. ЦСКА — вообще принципиальный соперник. «Армейское» дерби — и для болельщиков, и для игроков особый матч.

Здорово быть первыми на Западе, чувствовать чемпионский дух.

Много факторов улучшения моей игры. Не хочу это мусолить. Дай бог, чтобы продолжал набирать очки, забивать, помогать команде. От меня этого ждут. Буду стараться.

Забыл забрать шайбу, но уже попросил, чтобы её отдали. Приятно будет поставить её где-нибудь», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.